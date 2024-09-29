Силы обороны уничтожили за сутки почти три сотни единиц техники оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ
Более 1000 захватчиков были ликвидированы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны Украины ликвидировали 1170 окупантов. Кроме этого были уничтожены 294 единицы техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 651 810 (+1170) человек,
- танков ‒ 8869 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17476 (+38) ед,
- артиллерийских систем – 18795 (+62) ед,
- РСЗО – 1204 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 962 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16186 (+93),
- крылатых ракет ‒ 2610 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25495 (+84) ед,
- специальной техники – 3297 (+6).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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