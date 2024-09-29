Силы ПВО сбили ночью 15 из 22 российских шахедов

Ночью с 28 на 29 сентября россияне запустили 22 ударных БпЛА типа Shahed из Ейска и Курска (РФ), а также с мыса Чауда в Крыму.

“В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 15 ударных БПЛА в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях. В результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локационно потеряно, предварительно без последствий”, – говорится в отчете ВС ВСУ.