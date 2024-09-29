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Перчатки Бущана и не только. UA-Футбол приглашает на благотворительный сбор-аукцион

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Воины нуждаются в нашей помощи

Перчатки Бущана и не только. UA-Футбол приглашает на благотворительный сбор-аукцион

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Друзья, сообщаем вам о важном сборе-аукционе, чтобы помочь защитникам Торецкого направления. Взводу беспилотных ударных комплексов нужны технические возможности, чтобы наносить удары по врагу с воздуха и сдерживать линию фронта. Бойцы очень ждут помощи тыла

Между благотворителями разыгрывается три лота:

  • Перчатки вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Георгия Бущана с его подписью, которые для сбора передал Артур Киселевский;

Перчатки Бущана и не только. UA-Футбол приглашает на благотворительный сбор-аукцион - изображение 1

  • Марки "Мрия" с подписью Валерия Залужного;

Перчатки Бущана и не только. UA-Футбол приглашает на благотворительный сбор-аукцион - изображение 2

  • Расписанный тубус, который передали военные с передовой.

​​​​​​​Перчатки Бущана и не только. UA-Футбол приглашает на благотворительный сбор-аукцион - изображение 3

100 грн — это ваш билет в розыгрыше, 200 грн — 2 билета, 500 грн — 5 билетов и т.д.

???? Банка МОНО https://send.monobank.ua/jar/9BWyFMygBB

???? Приват: 5168 7521 0166 2495

???? Ссылка для донатов с Привата на Приват https://www.privat24.ua/send/d41zg

???? PayPal: bodnar.pro@gmail.com

Спасибо всем, кто откликнется. Слава Украине!

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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