Перчатки Бущана и не только. UA-Футбол приглашает на благотворительный сбор-аукцион
Воины нуждаются в нашей помощи
Друзья, сообщаем вам о важном сборе-аукционе, чтобы помочь защитникам Торецкого направления. Взводу беспилотных ударных комплексов нужны технические возможности, чтобы наносить удары по врагу с воздуха и сдерживать линию фронта. Бойцы очень ждут помощи тыла
Между благотворителями разыгрывается три лота:
- Перчатки вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Георгия Бущана с его подписью, которые для сбора передал Артур Киселевский;
- Марки "Мрия" с подписью Валерия Залужного;
- Расписанный тубус, который передали военные с передовой.
100 грн — это ваш билет в розыгрыше, 200 грн — 2 билета, 500 грн — 5 билетов и т.д.
Банка МОНО https://send.monobank.ua/jar/9BWyFMygBB
Приват: 5168 7521 0166 2495
Ссылка для донатов с Привата на Приват https://www.privat24.ua/send/d41zg
PayPal: bodnar.pro@gmail.com
Спасибо всем, кто откликнется. Слава Украине!
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