Перчатки Бущана и не только. UA-Футбол приглашает на благотворительный сбор-аукцион

Друзья, сообщаем вам о важном сборе-аукционе, чтобы помочь защитникам Торецкого направления. Взводу беспилотных ударных комплексов нужны технические возможности, чтобы наносить удары по врагу с воздуха и сдерживать линию фронта. Бойцы очень ждут помощи тыла

Между благотворителями разыгрывается три лота:

Перчатки вратаря киевского "Динамо" и сборной Украины Георгия Бущана с его подписью, которые для сбора передал Артур Киселевский;

Марки "Мрия" с подписью Валерия Залужного;

Расписанный тубус, который передали военные с передовой.

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100 грн — это ваш билет в розыгрыше, 200 грн — 2 билета, 500 грн — 5 билетов и т.д.

Банка МОНО https://send.monobank.ua/jar/9BWyFMygBB

Приват: 5168 7521 0166 2495

Ссылка для донатов с Привата на Приват https://www.privat24.ua/send/d41zg

PayPal: bodnar.pro@gmail.com

Спасибо всем, кто откликнется. Слава Украине!