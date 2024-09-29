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Зозуля - о создании футбольного агентства вместе с Коноплянкой: Решили помочь

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Рассказал, как пришла идея создать агентство

Зозуля - о создании футбольного агентства вместе с Коноплянкой: Решили помочь

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Бывший игрок "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля рассказал о том, как он совместно с Коноплянкой создал агентскую компанию.

Вы с Коноплянкой создали совместную агентскую компанию, это правда?

Да, это правда. Мы с Женей создали агентскую компанию, потому что видим, какие недостатки были и есть сейчас в этой сфере в Украине. Не так давно закончили карьеры футболистов и много раз сталкивались с проблемами с агентами, поэтому решили помочь действующим футболистам и изменить ситуацию в этой сфере.

Читайте также"У нас не было таких агентов, кому могли мы доверять", - Коноплянка рассказал о решении открыть с Зозулей агентскую компанию

Напомним, агентство называется Talented Birds, сейчас в нем присутствуют 22 игрока, среди которых большинство играет в УПЛ.

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Роман Зозуля Евгений Коноплянка
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
29.09.2024 в 12:59
Зозуля, а не хочешь взять своего друга и пойти на фронт ? Конечно нет, ножки подвернули, лицымеры.
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Комментарии 4
ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
29.09.2024 в 12:59
Зозуля, а не хочешь взять своего друга и пойти на фронт ? Конечно нет, ножки подвернули, лицымеры.
Ответить
0
0
ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
29.09.2024 в 12:52
спасатели малибу
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0
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ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
29.09.2024 в 12:51
Ясно, решили бабло зарабатывать.
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ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
29.09.2024 в 12:52
Но какая подача )))
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