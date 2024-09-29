Зозуля - о создании футбольного агентства вместе с Коноплянкой: Решили помочь
Рассказал, как пришла идея создать агентство
Фото: ФК Полісся
Бывший игрок "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля рассказал о том, как он совместно с Коноплянкой создал агентскую компанию.
Вы с Коноплянкой создали совместную агентскую компанию, это правда?
Да, это правда. Мы с Женей создали агентскую компанию, потому что видим, какие недостатки были и есть сейчас в этой сфере в Украине. Не так давно закончили карьеры футболистов и много раз сталкивались с проблемами с агентами, поэтому решили помочь действующим футболистам и изменить ситуацию в этой сфере.
Напомним, агентство называется Talented Birds, сейчас в нем присутствуют 22 игрока, среди которых большинство играет в УПЛ.
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