В результате ночного удара россиянами КАБами по Запорожью пострадали 11 человек

Россияне ночью на 29 сентября атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами.

В результате попаданий по жилищной инфраструктуре были ранены 11 человек. По данным ОВА, среди раненых – два мужчины и девять женщин, самой старшей из которых 83 года.

Три человека сейчас находятся в больнице, другие от госпитализации отказались.

В настоящее время спасательные работы завершены. В общей сложности россиянами было сброшено 13 авиабомб

Утром после массированной атаки россиян на областной центр стало известно, что разрушен многоквартирный дом и вспыхнули пожары.