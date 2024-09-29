В результате ночного удара россиянами КАБами по Запорожью пострадали 11 человек
Спасательные работы завершены
Запорізька ОВА
Россияне ночью на 29 сентября атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами.
В результате попаданий по жилищной инфраструктуре были ранены 11 человек. По данным ОВА, среди раненых – два мужчины и девять женщин, самой старшей из которых 83 года.
Три человека сейчас находятся в больнице, другие от госпитализации отказались.
В настоящее время спасательные работы завершены. В общей сложности россиянами было сброшено 13 авиабомб
Утром после массированной атаки россиян на областной центр стало известно, что разрушен многоквартирный дом и вспыхнули пожары.
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Источник:Іван Федоров в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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