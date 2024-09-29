Ротань назвал имя экс игрока сборной Украины, который мог быть близок к Криштиану Рональду
Но не реализовал свой потенциал
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился своим мнением о карьере Евгения Коноплянки.
"По моему мнению, Женя работал всегда на 100%. Если сейчас смотреть, реализовал ли он свой потенциал, то, пожалуй, нет. Все мы ждали от него, что он вот-вот будет звездой европейского футбола.
Возможно, где-то переходы в те или иные клубы, какие-то другие моменты не позволили ему реализовать потенциал. Если спросить, было ли ему куда дальше развиваться, то да, это бесспорно. Но все равно, для меня Коноплянка – один из лучших вингеров не только в Украине, но и в Европе за последние 10 лет точно.
В спорте очень много факторов: свой тренер, правильная команда, где игроку будет комфортно – это все и многое другое влияет на результаты. Думаю, что если вы спросите Женю, что именно помешало, то и он сам не сможет дать ответ. Мне остается лишь подтвердить, что у него был потенциал, чтобы быть ближе к звездам мирового футбола, таким как Криштиану Роналду, например", — сказал Ротань.
Напомним, Коноплянка завершил карьеру, сейчас он вместе с Зозулей работает в футбольном агентстве.
Популярное сейчас
- Леоненко: Главного тренера Шахтера скоро уберут
- Александрия снова лидирует в УПЛ, Байер отстоял ничью с Баварией, первый триумф Эвертона Миколенко, конец победной серии Барсы. Главные новости за 28 сентября
- Ротань – после вопроса журналиста о Ротань-стайл: Не ведусь на провокации, ведь вы задаете очень острый вопрос
- "Но ведь киевлянам надо иметь какую-то гордость, разве нет?". Динамо – Лацио. Обзор послематчевой итальянской прессы
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО