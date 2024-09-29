Ротань назвал имя экс игрока сборной Украины, который мог быть близок к Криштиану Рональду

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился своим мнением о карьере Евгения Коноплянки.

"По моему мнению, Женя работал всегда на 100%. Если сейчас смотреть, реализовал ли он свой потенциал, то, пожалуй, нет. Все мы ждали от него, что он вот-вот будет звездой европейского футбола.

Возможно, где-то переходы в те или иные клубы, какие-то другие моменты не позволили ему реализовать потенциал. Если спросить, было ли ему куда дальше развиваться, то да, это бесспорно. Но все равно, для меня Коноплянка – один из лучших вингеров не только в Украине, но и в Европе за последние 10 лет точно.

В спорте очень много факторов: свой тренер, правильная команда, где игроку будет комфортно – это все и многое другое влияет на результаты. Думаю, что если вы спросите Женю, что именно помешало, то и он сам не сможет дать ответ. Мне остается лишь подтвердить, что у него был потенциал, чтобы быть ближе к звездам мирового футбола, таким как Криштиану Роналду, например", — сказал Ротань.