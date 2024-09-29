Мирон Маркевич – про Андрея Телесненко: Желаю ему в этот непростой период только одного – остаться в живых

Начатая сайтом UA-Футбол инициатива помочь спасти жизнь известному в прошлом футболисту, а ныне тренеру Андрею Телесненко вызвала немалый резонанс в футбольных кругах нашей страны. Да и не только Украины. На призыв о сборе средств, необходимых для трансплантации сердца, отозвалось много неравнодушных людей из числа близких, друзей, бывших одноклубников, коллег по тренерскому ремеслу и болельщиков. Многие хорошо знают Телесненко еще с тех времен, когда он был игроком одесского "Черноморца", в составе которого побеждал в Кубке Федерации футбола СССР, выигрывал серебряную и бронзовую медали чемпионата Украины и Кубок Украины, играл в национальной сборной.

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Вот что сказал о нем один из наших авторитетных специалистов, экс-наставник "Волыни", "Кривбасса", "Карпат", запорожского "Металлурга", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич.