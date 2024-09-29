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Мирон Маркевич – про Андрея Телесненко: Желаю ему в этот непростой период только одного – остаться в живых

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Известный специалист призывает спасти жизнь экс-игроку сборной Украины

Мирон Маркевич – про Андрея Телесненко: Желаю ему в этот непростой период только одного – остаться в живых

фото з відкритих джерел

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Начатая сайтом UA-Футбол инициатива помочь спасти жизнь известному в прошлом футболисту, а ныне тренеру Андрею Телесненко вызвала немалый резонанс в футбольных кругах нашей страны. Да и не только Украины. На призыв о сборе средств, необходимых для трансплантации сердца, отозвалось много неравнодушных людей из числа близких, друзей, бывших одноклубников, коллег по тренерскому ремеслу и болельщиков. Многие хорошо знают Телесненко еще с тех времен, когда он был игроком одесского "Черноморца", в составе которого побеждал в Кубке Федерации футбола СССР, выигрывал серебряную и бронзовую медали чемпионата Украины и Кубок Украины, играл в национальной сборной.

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Вот что сказал о нем один из наших авторитетных специалистов, экс-наставник "Волыни", "Кривбасса", "Карпат", запорожского "Металлурга", "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич.

- Телесненко был классным футболистом и является порядочным человеком, - дает оценку младшему по возрасту коллеге Мирон Богданович. – Вспоминаю его уверенную игру за "Черноморец" в конце 80-х – первой половине 90-х годов. Он был капитаном одесской команды, участвовал и в матчах за сборную. Я хоть и не слишком близко был с ним знаком, но хорошо помню его как игрока, а затем тренера. Как-то пересекались с Андреем во время матча, посвященного 100-летию "Днепра". Это было шесть лет назад, когда на "Днепр-Арене" мы играли вместе в составе сборной украинских звезд. Приятный человек. Желаю ему в этот непростой период только одного – остаться в живых. А футбольное сообщество хотел бы призвать консолидировать усилия по спасению Андрея Телесненко.

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