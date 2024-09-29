Официально. ВСУ поразили еще один российский арсенал с оружием. Там могли храниться иранские ракеты
Информация от Генштаба
Колаж - ЗСУ
Вооруженные силы Украины поразили военный арсенал "Котлубань" на территории рф. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Как отмечается, сегодня ночью нанесен удар по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов, что возле поселка Котлубань Волгоградской области. По имеющейся информации, накануне удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.
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Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, впрочем, подразделения ВСУ успешно выполнили боевую задачу. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов.
Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.
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