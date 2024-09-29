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Официально. ВСУ поразили еще один российский арсенал с оружием. Там могли храниться иранские ракеты

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Официально. ВСУ поразили еще один российский арсенал с оружием. Там могли храниться иранские ракеты

Колаж - ЗСУ

Новина українською

Вооруженные силы Украины поразили военный арсенал "Котлубань" на территории рф. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как отмечается, сегодня ночью нанесен удар по арсеналу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов, что возле поселка Котлубань Волгоградской области. По имеющейся информации, накануне удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.

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Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭБ и ПВО, впрочем, подразделения ВСУ успешно выполнили боевую задачу. На территории арсенала наблюдается пожар и детонация боеприпасов.

Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины.

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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.09.2024 в 17:13
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.09.2024 в 17:13
Добре
Ответить
0
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