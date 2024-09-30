Сборная Украины - в полуфинале футзального ЧМ-2024, скандал в мадридском дерби, победа Динамо в УПЛ. Главные новости за 29 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 29 сентября

В матче Украины с Венесуэлой команды забили на двоих 13 голов – 9:4 в пользу Украины. Это второй в истории выход Украины в полуфинал ЧМ по футзалу (первый – в 1996 году). В полуфинале Украина сыграет с Бразилией. Игра состоится второго октября.

Киевское "Динамо" одержало свою шестую победу в чемпионате Украины и возглавило турнирную таблицу УПЛ. Команда Александра Шовковского справилась с новичком первенства "Левым берегом" – 3:0. По голу забили Михавко, Бражко и Рубчинский.

Очередное мадридское дерби не обошлось без скандала – игра прерывалась на несколько минут из-за швыряния предметов в игроков «Реала», в частности Тибо Куртуа, фанами "Атлетико". Что касается самой игры, то "Реал" вышел вперед благодаря точному удару Милитао, но на 90+5 минуте Корреа удалось сравнять счет – 1:1.

Также в воскресенье три очка смогла взять "Оболонь". Победа над "Ингульцом" (2:1) стала первой для северокиевской команды в сезоне. В другом матче воскресенья "Рух" и "Колос" победителя не определили (0:0).

"Манчестер Юнайтед" снова был обесславлен на "Олд Траффорде". На этот раз команда Эрика Тен Хага разгромно уступила на своем поле "Тоттенхэму" (0:3). Голы забивали Джонсон, Кулушевски и Соланке. Ко всему прочему, МЮ играл с 42 минуты вдесятером из-за удаления Бруну Фернандеша.

"Жирона" уже не может победить в пятом матче подряд. В воскресенье "Жирона" упустила победу в игре с "Сельтой" (1:1). Виктор Цыганков провел на поле весь матч, и результативными действиями не отметился. Прервалась голевая серия Артема Довбика. Украинский форвард сыграл за "Рому" все 90 минут в победном матче с "Венецией" (2:1).