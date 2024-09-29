Зозуля: Для меня Коноплянка - лучший левый вингер в истории Украины

Сегодня свой 35-й день рождения празднует Евгений Коноплянка. Его экс-партнер и близкий друг Роман Зозуля вспомнил совместные времена выступлений на футбольном поле.

- Роман, вы помните вашу первую встречу с Евгением Коноплянкой и о чем был ваш первый разговор?

- Первая встреча была, когда нас вместе вызвали в молодежную сборную, но тогда мы мало общались, потому что он из Днепра, а я из Киева. "Динамовские" больше между собой общались. Могу отметить, что сразу было заметно то, что Коноплянка - топ-футболист. В молодежке мы не общались, но потом начали общаться, когда я перешел в "Днепр".

- Какой он человек?

- Все мы знаем, все мы видели его интервью. Очень веселый, очень позитивный, я не помню за все время, сколько я был с ним знаком, чтобы у него не было настроения. Классный друг, никогда не подставит и не вставит нож в спину. Порядочный человек, так могу его охарактеризовать.

- Какое у вас самое яркое футбольное воспоминание, связанное с ним?

- В принципе, все годы, когда мы с ним играли в "Днепре", каждую игру с ним было играть классно. Наверное, это был лучший игрок с которым я когда-либо играл. Ему дай пас - он побежит в штрафную и тебя найдет. Мне повезло быть в том "Днепре" и играть бок о бок с игроком такого высокого уровня.

- Было такое, что когда игра в атаке не получается, команда отдает мяч Евгению и он пусть что-то придумает?

- Никогда таких установок от тренера не было, но оно так часто получалось. Понятно, потому что он креативный игрок. Мы больше играли через левый фланг, чем через правый, потому что там был Коноплянка. Когда были проблемы пройти оборону, то иногда было такое, что играли через Женю. Он всегда найдет свой момент и поможет команде.

В оборону он не любил возвращаться, постоянно мне кричал: "Зюзя, вернись за меня!", а сам всегда был впереди. Коноплянке было трудно было давать полный объем работы, поэтому мы помогали друг другу. В "Днепре" каждый был друг за друга и каждый помогал друг другу.

- Вы несколько матчей играли тогда правого защитника, играли против Коноплянки на тренировках?

- Когда я пришел в "Днепр" на первую тренировку, то Хуанде Рамос не знал меня и отправил в дубль, мол: "Мальчик, ты кто?" Потом ему сказали, что я не из дубля пришел, а меня купили из "Динамо", он и предложил играть правым защитником. Представьте, я играл за "Динамо", в еврокубках, в молодежной сборной - и всегда нападающим, а тут правый защитник. Поэтому где-то полгода я играл справа в защите и играл против Коноплянки на тренировках, то я его так бил по ногам, что он даже жаловался Рамосу. Завершилось все тем, что Коноплянка сказал тренеру, что Зозуля - нападающий, не ставьте его в защиту. Женя тогда очень злился, просил не бить по ногам, а я ему отвечал: "Жека, а как тебя остановить? Только так". В итоге это ему очень помогло в официальных матчах.

- Чувствовалась какая-то особая взаимосвязь между вами на поле?

- Когда я пришел в "Днепр", многих игроков уже там знал: того же Мандзюка, Кравченко. С Коноплянкой были знакомы по молодежной сборной, но не особо общались. Со временем стали лучшими друзьями, нас с ним называли "Лелек и Болек", то есть мы были такие неразлейвода.

Мы очень близко дружили с ним и, наверное, так и появляется эта взаимосвязь на поле. Мне надо было открыться, и он сразу чувствовал мои движения. Я его действия только по взгляду мог понять. Это, конечно, была не связка Шевченко-Ребров, но особая взаимосвязь точно была. Так же перед игрой, он мне давал различные инструкции, поэтому знал, куда он будет давать пас.

- А как насчет нефутбольных историй? Возможно, где-то гуляли вместе и у вас есть какая-то история?

- Послушайте, такие истории наверняка не для прессы. Потому что все гуляли. То, что происходило за базой - того нельзя рассказывать ни детям, ни другим людям. Ничего прямо такого не было, конечно, но все равно это не для широкой аудитории.

- По вашему мнению, реализовал ли Коноплянка свой потенциал, если нет, то почему?

- Знаете, пусть хотя бы 1% наших игроков реализует свой потенциал так же, как реализовал его Евгений. Он поиграл в таких серьезных командах, как "Шальке", "Севилья". Отыграл много матчей и за сборную - аж 87. Кто не реализует свой потенциал - в таких командах не играют. Возможно, он мог лучше, но это уже его дело. Для меня Коноплянка - лучший левый вингер в истории Украины. Считаю, что у него была очень сильная и замечательная карьера, мало кто из украинских футболистов может похвастаться такой карьерой.

- Сейчас вы продолжаете тесно общаться, дружить с ним?

- Да, был небольшой перерыв в нашем общении, потому что у него и у меня семья, я в Испании, Коноплянка - в Германии, поэтому связь немного терялась. Сейчас снова очень близко общаемся, каждый день.