Бывший гендиректор Днепра Стеценко: Команды со стороны главного акционера закрыть клуб не поступало

Бывший генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко объяснил, почему юридическое лицо ООО ФК "Днепр" не прекращало существование.

- Подскажите, пожалуйста, для чего сейчас существует ООО ФК "Днепр", что у него находится на балансе, если это не является секретной информацией? Каким образом сейчас ООО получает прибыль? Какие-то 1,5 миллиона в год фигурируют.

- Как-то работаем, где-то находим средства. У нас работает 4 человека. Поверьте мне, четырем людям найти на кусок хлеба я еще пока в состоянии. Даже несмотря на то, что я фактически на пенсии.

Для чего существует? Я не знаю. Команды со стороны главного акционера закрыть клуб не поступало. Так и существуем, сдаем отчеты в налоговую инспекцию. Существуем как любое другое юридическое лицо, которое соответствует всем законодательным нормам Украины. Предоставляем отчеты в налоговую инспекцию, выплачиваем каким-то образом зарплату.

Если вам интересно то, как мы находим средства, то где-то остались долги еще с давних времен, какие-то копейки. Вот мы там на коленях ходим и просим, чтобы нам вернули. Иногда идут навстречу и дают. Это не продажа футболистов или платежи солидарности. В те времена клуб имел огромную разноплановую деятельность, поэтому как-то перебиваемся.