Бывший гендиректор Днепра Стеценко: Команды со стороны главного акционера закрыть клуб не поступало
Юридическое лицо до сих пор существует
Бывший генеральный директор "Днепра" Андрей Стеценко объяснил, почему юридическое лицо ООО ФК "Днепр" не прекращало существование.
- Подскажите, пожалуйста, для чего сейчас существует ООО ФК "Днепр", что у него находится на балансе, если это не является секретной информацией? Каким образом сейчас ООО получает прибыль? Какие-то 1,5 миллиона в год фигурируют.
- Как-то работаем, где-то находим средства. У нас работает 4 человека. Поверьте мне, четырем людям найти на кусок хлеба я еще пока в состоянии. Даже несмотря на то, что я фактически на пенсии.
Для чего существует? Я не знаю. Команды со стороны главного акционера закрыть клуб не поступало. Так и существуем, сдаем отчеты в налоговую инспекцию. Существуем как любое другое юридическое лицо, которое соответствует всем законодательным нормам Украины. Предоставляем отчеты в налоговую инспекцию, выплачиваем каким-то образом зарплату.
Если вам интересно то, как мы находим средства, то где-то остались долги еще с давних времен, какие-то копейки. Вот мы там на коленях ходим и просим, чтобы нам вернули. Иногда идут навстречу и дают. Это не продажа футболистов или платежи солидарности. В те времена клуб имел огромную разноплановую деятельность, поэтому как-то перебиваемся.
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