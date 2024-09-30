Бартулович: Артем раскроется в Серии А и сможет забивать так же, как в Испании

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал игру Артема.

"Первая игра Довбика за "Рому" в еврокубках и он сразу отличился голом. Также это была дебютная игра Юрича с "Ромой" на евроарене. Для Артема и его будущего в клубе под руководством Юрича очень хорошо, что он забил. Думаю, что Артем очень поможет Юричу и в целом "Роме".

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“Довбик уже забил три гола. Я думаю, что он забьет еще очень много голов в еврокубках и чемпионате Италии. Думаю, Артем откроется в Серии А и сможет забивать так же, как в Испании", – сказал Бартулович.

Для украинца этот мяч стал дебютным в карьере в ЛЕ.