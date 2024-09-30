  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бартулович: Артем раскроется в Серии А и сможет забивать так же, как в Испании
В тренде

Бартулович: Артем раскроется в Серии А и сможет забивать так же, как в Испании

Общие новости
Обновлено

Младен ожидает от форварда результативного выступления

Бартулович: Артем раскроется в Серии А и сможет забивать так же, как в Испании

zarya-lugansk.com

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Зари" Младен Бартулович прокомментировал игру Артема.

"Первая игра Довбика за "Рому" в еврокубках и он сразу отличился голом. Также это была дебютная игра Юрича с "Ромой" на евроарене. Для Артема и его будущего в клубе под руководством Юрича очень хорошо, что он забил. Думаю, что Артем очень поможет Юричу и в целом "Роме".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

“Довбик уже забил три гола. Я думаю, что он забьет еще очень много голов в еврокубках и чемпионате Италии. Думаю, Артем откроется в Серии А и сможет забивать так же, как в Испании", сказал Бартулович.

Для украинца этот мяч стал дебютным в карьере в ЛЕ.

По теме
yellow-arrow
Маркевич: Реализовал ли Коноплянка свой потенциал? Понятно, что нет
yellow-arrow
Ермак: План победы раскроют украинцам частично
yellow-arrow
Украинская ПВО ночью сбила 67 шахедов и одну ракету
Младен Бартулович Артем Довбик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости