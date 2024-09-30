  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Федецкий: Кто бы играл в основе, Мудрик или Коноплянка? Миша сидел бы на скамейке и учился как нужно играть
В тренде

Федецкий: Кто бы играл в основе, Мудрик или Коноплянка? Миша сидел бы на скамейке и учился как нужно играть

Общие новости
Обновлено

Артём сравнил уровень футболистов

Федецкий: Кто бы играл в основе, Мудрик или Коноплянка? Миша сидел бы на скамейке и учился как нужно играть

Париматч

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий считает, что Михаил Мудрик пока и близко не приблизился к уровню праймового Евгения Коноплянки.

"К сожалению, Женя решил завершить карьеру, возраст и травмы, но что поделаешь. Будем надеяться, что будут новые Коноплянки, но сейчас таких на радаре не вижу. Нам бы в сборную Коноплянку в пиковой форме, он бы однозначно усилил ее на 25–30%.

Кто бы играл в основе, Мудрик или Коноплянка? Миша сидел бы на скамейке и учился как следует играть. Не понимаю хайпа вокруг Мудрика. Да, есть определенные навыки, но говорим в первую очередь о ценнике. Да, "Шахтер" красавцы, надо же было продать Михаила за 100 миллионов! Это праймовый подход менеджмента клуба".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Говорят, что Мудрик – следующий Коноплянка. По-моему, пока без шансов. Чтобы быть Коноплянкой, не знаю, сколько нужно работать. Да, Мудрик – профессионал, работает над собой, пытается развиваться, но это и близко не Коноплянка в свои лучшие времена", – сказал Федецкий.

Вчера Коноплянке исполнилось 35 лет.

По теме
yellow-arrow
Маркевич: Реализовал ли Коноплянка свой потенциал? Понятно, что нет
yellow-arrow
Ермак: План победы раскроют украинцам частично
yellow-arrow
Украинская ПВО ночью сбила 67 шахедов и одну ракету
Евгений Коноплянка Артем Федецкий Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости