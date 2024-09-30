Федецкий: Кто бы играл в основе, Мудрик или Коноплянка? Миша сидел бы на скамейке и учился как нужно играть
Артём сравнил уровень футболистов
Париматч
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий считает, что Михаил Мудрик пока и близко не приблизился к уровню праймового Евгения Коноплянки.
"К сожалению, Женя решил завершить карьеру, возраст и травмы, но что поделаешь. Будем надеяться, что будут новые Коноплянки, но сейчас таких на радаре не вижу. Нам бы в сборную Коноплянку в пиковой форме, он бы однозначно усилил ее на 25–30%.
Кто бы играл в основе, Мудрик или Коноплянка? Миша сидел бы на скамейке и учился как следует играть. Не понимаю хайпа вокруг Мудрика. Да, есть определенные навыки, но говорим в первую очередь о ценнике. Да, "Шахтер" красавцы, надо же было продать Михаила за 100 миллионов! Это праймовый подход менеджмента клуба".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Говорят, что Мудрик – следующий Коноплянка. По-моему, пока без шансов. Чтобы быть Коноплянкой, не знаю, сколько нужно работать. Да, Мудрик – профессионал, работает над собой, пытается развиваться, но это и близко не Коноплянка в свои лучшие времена", – сказал Федецкий.
Вчера Коноплянке исполнилось 35 лет.
Популярное сейчас
- Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
- Примера. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Героическое спасение имени Корреа
- Шахтер заинтересовался игроком Ворсклы - источник
- Бражко забил Левому Берегу ударом из центрального круга. ВИДЕО
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе