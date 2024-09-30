Федецкий: Кто бы играл в основе, Мудрик или Коноплянка? Миша сидел бы на скамейке и учился как нужно играть

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий считает, что Михаил Мудрик пока и близко не приблизился к уровню праймового Евгения Коноплянки.

"К сожалению, Женя решил завершить карьеру, возраст и травмы, но что поделаешь. Будем надеяться, что будут новые Коноплянки, но сейчас таких на радаре не вижу. Нам бы в сборную Коноплянку в пиковой форме, он бы однозначно усилил ее на 25–30%.

Кто бы играл в основе, Мудрик или Коноплянка? Миша сидел бы на скамейке и учился как следует играть. Не понимаю хайпа вокруг Мудрика. Да, есть определенные навыки, но говорим в первую очередь о ценнике. Да, "Шахтер" красавцы, надо же было продать Михаила за 100 миллионов! Это праймовый подход менеджмента клуба".