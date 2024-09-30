Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1250 оккупантов
Также выведено из строя 167 единиц техники
Генштаб
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1250 оккупантов, а также 27 бронемашин и столько же артсистем.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 653 060 (+1250) человек,
- танков - 8874 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 17 503 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 18 822 (+27) ед,
- РСЗО - 1204 (+0) ед,
- средства ПВО - 963 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 224 (+38),
- крылатые ракеты - 2610 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 548 (+53) ед,
- специальная техника - 3313 (+16) ед.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сборная Украины - в полуфинале футзального ЧМ-2024, скандал в мадридском дерби, победа Динамо в УПЛ. Главные новости за 29 сентября
- Примера. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Героическое спасение имени Корреа
- Шахтер заинтересовался игроком Ворсклы - источник
- Бражко забил Левому Берегу ударом из центрального круга. ВИДЕО
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн