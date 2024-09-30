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Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1250 оккупантов

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Также выведено из строя 167 единиц техники

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1250 оккупантов

Генштаб

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За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1250 оккупантов, а также 27 бронемашин и столько же артсистем.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 653 060 (+1250) человек,
  • танков - 8874 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 17 503 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 18 822 (+27) ед,
  • РСЗО - 1204 (+0) ед,
  • средства ПВО - 963 (+1) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 224 (+38),
  • крылатые ракеты - 2610 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25 548 (+53) ед,
  • специальная техника - 3313 (+16) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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