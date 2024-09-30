Украинская ПВО ночью сбила 67 шахедов и одну ракету

В ночь на 30 сентября 2024 года (с 19.00 29.09 по 08.00 30.09) враг нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными БПЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76-ти средств воздушного нападения противника:

одной баллистической ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл;

одной противорадиолокационной ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

73 ударных БпЛА типа "Shahed" из районов Курск, Ейск, Орел - рф.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 67 вражеских дронов в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.