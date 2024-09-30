Украинская ПВО ночью сбила 67 шахедов и одну ракету
Использовалось четыре типа вооружения
103 ОБР ТРО
В ночь на 30 сентября 2024 года (с 19.00 29.09 по 08.00 30.09) враг нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными БПЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76-ти средств воздушного нападения противника:
- одной баллистической ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
- одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской обл;
- одной противорадиолокационной ракеты Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;
- 73 ударных БпЛА типа "Shahed" из районов Курск, Ейск, Орел - рф.
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 67 вражеских дронов в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.
Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три - локально потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ. Один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.
Популярное сейчас
- Сборная Украины - в полуфинале футзального ЧМ-2024, скандал в мадридском дерби, победа Динамо в УПЛ. Главные новости за 29 сентября
- Матрасники спаслись на характере. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Видео голов и обзор матча
- Примера. Атлетико — Реал Мадрид 1:1. Героическое спасение имени Корреа
- Динамо - Лацио 0:3. Видео голов и обзор матча
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе