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Маркевич: Реализовал ли Коноплянка свой потенциал? Понятно, что нет

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Все из-за сорванного трансфера в Англию

Маркевич: Реализовал ли Коноплянка свой потенциал? Понятно, что нет

cornet

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич убежден в том, что игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка не сумел реализовать собственный потенциал.

- Реализовал ли Коноплянка свой потенциал? Понятно, что нет. Не угадал, возможно, с клубом, потому что очень хотел в Англию, но Коломойский его не продал. В "Севилье", куда перешел Евгений, тренер играл в три защитника, может, было неудобно ему с такой схемой. Тяжело что-то говорить, но одно знаю точно - в "Днепре" и в сборной он был один из лучших.

- Вы упомянули Англию и печально известную историю с неудачным трансфером в "Ливерпуль", что вам об этом известно? И если он перешел бы, могла ли его карьера сложиться по другому?

- Не знаю нюансов, то, наверное, больше сам Евгений или его отец скажет. "Ливерпуль" есть "Ливерпуль" - и очень жаль, что он туда не перешел. Коноплянка был в расцвете сил и "Ливерпуль" тогда не был грандом, как сейчас, поэтому Евгений мог еще прогрессировать и дальше, - рассказал Мирон Богданович.

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Евгений Коноплянка Мирон Маркевич
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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