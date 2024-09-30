Маркевич: Реализовал ли Коноплянка свой потенциал? Понятно, что нет

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич убежден в том, что игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка не сумел реализовать собственный потенциал.

- Реализовал ли Коноплянка свой потенциал? Понятно, что нет. Не угадал, возможно, с клубом, потому что очень хотел в Англию, но Коломойский его не продал. В "Севилье", куда перешел Евгений, тренер играл в три защитника, может, было неудобно ему с такой схемой. Тяжело что-то говорить, но одно знаю точно - в "Днепре" и в сборной он был один из лучших.

- Вы упомянули Англию и печально известную историю с неудачным трансфером в "Ливерпуль", что вам об этом известно? И если он перешел бы, могла ли его карьера сложиться по другому?

- Не знаю нюансов, то, наверное, больше сам Евгений или его отец скажет. "Ливерпуль" есть "Ливерпуль" - и очень жаль, что он туда не перешел. Коноплянка был в расцвете сил и "Ливерпуль" тогда не был грандом, как сейчас, поэтому Евгений мог еще прогрессировать и дальше, - рассказал Мирон Богданович.