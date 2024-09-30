Ермак: План победы раскроют украинцам частично

Украинцам раскроют план победы Украины, который президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе представил президенту США Джо Байдену. Однако это будет сделано лишь частично. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

"Это план президента (Зеленского), и безусловно, как он пообещал, после презентации президенту Соединенных Штатов и партнерам, я думаю, что план будет представлен украинцам. Но могу вам сказать, что есть части - такие очень чувствительные, они являются закрытыми. Некоторые детали этого плана являются закрытыми. Но, вы знаете, реализацию этого плана важно увидеть на вражеской территории и увидеть в результатах, победах наших военных, наших Вооруженных сил", - сказал Ермак.

Согласно его словам, украинцы поймут потребность не раскрытия некоторых частей плана победы.

На прошлой неделе Владимир Зеленский во время визита в США представил план победы кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис соответственно, действующему президенту Джо Байдену, членам Палаты представителей и членам Сената, а также лидерам других стран, которые посещали Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.