Зеленский ищет усиление поддержки, но США "пожали плечами" - WSJ

Возможности президента Украины Владимира Зеленского в США становятся все более ограниченными после 2,5 лет войны. Об этом пишет УНИАН со ссылкой The Wall Street Journal.

Во время серии встреч в Нью-Йорке и Вашингтоне Зеленский продвигал свой «план побед», стремясь получить больше оружия и гарантий безопасности от США и их союзников.

Однако представители администрации Байдена, которые долгое время остерегались эскалационных шагов, которые могли бы спровоцировать Москву, отнеслись к предложениям с осторожностью и выразили желание получить больше деталей. Президент Байден объявил о новом пакете уже утвержденной военной помощи, но отказал в главном требовании Зеленского - разрешении на использование ракет большой дальности для ударов по территории России.

Бывший президент Дональд Трамп после встречи с Зеленским повторил, что его приоритетом является "быстрое прекращение войны с помощью честного соглашения для обеих сторон", но не уточнил, каким образом этого можно достичь. Трамп также отметил, что имеет "очень хорошие отношения" с Путиным и выразил надежду на улучшение отношений с Зеленским. Камала Харрис, в свою очередь, пообещала дальнейшую поддержку Украины.

Однако без значительного увеличения количества оружия цель Зеленского вернуть все оккупированные территории выглядит далекой. В последние месяцы его риторика изменилась - теперь он сосредотачивается на необходимости получить достаточную поддержку, чтобы "принудить Россию к миру", как он заявил на Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, Владимир Зеленский в США представил ряду ведущих мировых лидеров.