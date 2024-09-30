Зеленский ищет усиление поддержки, но США "пожали плечами" - WSJ
Позиция всё такая же нерешительная
Getty Images/Global Images Ukraine
Возможности президента Украины Владимира Зеленского в США становятся все более ограниченными после 2,5 лет войны. Об этом
Во время серии встреч в Нью-Йорке и Вашингтоне Зеленский продвигал свой «план побед», стремясь получить больше оружия и гарантий безопасности от США и их союзников.
Однако представители администрации Байдена, которые долгое время остерегались эскалационных шагов, которые могли бы спровоцировать Москву, отнеслись к предложениям с осторожностью и выразили желание получить больше деталей. Президент Байден объявил о новом пакете уже утвержденной военной помощи, но отказал в главном требовании Зеленского - разрешении на использование ракет большой дальности для ударов по территории России.
Бывший президент Дональд Трамп после встречи с Зеленским повторил, что его приоритетом является "быстрое прекращение войны с помощью честного соглашения для обеих сторон", но не уточнил, каким образом этого можно достичь. Трамп также отметил, что имеет "очень хорошие отношения" с Путиным и выразил надежду на улучшение отношений с Зеленским. Камала Харрис, в свою очередь, пообещала дальнейшую поддержку Украины.
Однако без значительного увеличения количества оружия цель Зеленского вернуть все оккупированные территории выглядит далекой. В последние месяцы его риторика изменилась - теперь он сосредотачивается на необходимости получить достаточную поддержку, чтобы "принудить Россию к миру", как он заявил на Генеральной Ассамблее ООН.
Напомним, Владимир Зеленский в США представил ряду ведущих мировых лидеров.
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