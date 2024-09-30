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  3. Зеленский ищет усиление поддержки, но США "пожали плечами" - WSJ
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Зеленский ищет усиление поддержки, но США "пожали плечами" - WSJ

Общие новости

Позиция всё такая же нерешительная

Зеленский ищет усиление поддержки, но США "пожали плечами" - WSJ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Возможности президента Украины Владимира Зеленского в США становятся все более ограниченными после 2,5 лет войны. Об этом пишет УНИАН со ссылкой The Wall Street Journal.

Во время серии встреч в Нью-Йорке и Вашингтоне Зеленский продвигал свой «план побед», стремясь получить больше оружия и гарантий безопасности от США и их союзников.

Однако представители администрации Байдена, которые долгое время остерегались эскалационных шагов, которые могли бы спровоцировать Москву, отнеслись к предложениям с осторожностью и выразили желание получить больше деталей. Президент Байден объявил о новом пакете уже утвержденной военной помощи, но отказал в главном требовании Зеленского - разрешении на использование ракет большой дальности для ударов по территории России.

Бывший президент Дональд Трамп после встречи с Зеленским повторил, что его приоритетом является "быстрое прекращение войны с помощью честного соглашения для обеих сторон", но не уточнил, каким образом этого можно достичь. Трамп также отметил, что имеет "очень хорошие отношения" с Путиным и выразил надежду на улучшение отношений с Зеленским. Камала Харрис, в свою очередь, пообещала дальнейшую поддержку Украины.

Однако без значительного увеличения количества оружия цель Зеленского вернуть все оккупированные территории выглядит далекой. В последние месяцы его риторика изменилась - теперь он сосредотачивается на необходимости получить достаточную поддержку, чтобы "принудить Россию к миру", как он заявил на Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, Владимир Зеленский в США представил ряду ведущих мировых лидеров.

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Украина США Владимир Зеленский война с россией
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Источник:
WSJ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ding31
30.09.2024 в 15:45
Нам всё понятно. Пока Зелень не слиняла. Его надо вешать на майдане.
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Комментарии 2
ding31
30.09.2024 в 15:45
Нам всё понятно. Пока Зелень не слиняла. Его надо вешать на майдане.
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1
1
oda1979 (Запорожье)
30.09.2024 в 16:10
себя повесь.
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