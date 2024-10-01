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Заявка сборной, победа Зари, шанс для Лунина. Главные новости за 30 сентября

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А также "Металлург" остался без тренера

Заявка сборной, победа Зари, шанс для Лунина. Главные новости за 30 сентября

Фото: УАФ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 30 сентября

Ребров озвучил заявку сборной на октябрьские матчи

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил имена футболистов, вызванных им на октябрьские поединки Лиги наций-2024/2025. В основной список вошли 25 исполнителей, еще восемь игроков попали в резервный. Отметим дебютный вызов в сборную Дмитрия Крыськива, а также отсутствие в основном списке Андрей Ярмоленко. Также на збор вызвали Гуцуляка.

Заря уверенно побеждает Ворсклу

В последнем матче восьмого тура УПЛ "Заря" принимала "Ворсклу". Игра завершилась победой луганского клуба – 2:0. На последней минуте первого тайма открыл счет Будковский. Все вопросы о победителе на 86-й минуте снял Джордан.Совершенно закономерные три очка в актив луганской команды. Таким образом, "Заря" прерывает серию из двух подряд поражений.

Реал подтвердил травму Куртуа

Мадридский клуб официально подтвердил информацию о травме голкипера Тибо Куртуа в матче с "Атлетико" (1:1) в Ла Лиге.

"После обследования, проведенного сегодня медицинской службой "Реала", у Тибо Куртуа диагностирована травма отводной мышцы левой ноги", - говорится в сообщении. По информации СМИ, вернуться на поле Куртуа сможет не раньше середины октября.

Таким образом, место в воротах "сливочных" в матчах против "Лилля" и "Вильярреала" может занять украинский вратарь Андрей Лунин.

Антуан Гризманн объявил о завершении международной карьеры

33-летний нападающий сборной Франции объявил о завершении международной карьеры на своей странице X.

"С сердцем, исполненным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Благодарю вас за это замечательное трехцветное приключение и к новым встречам", - говорится в заявлении француза.

Клуб Первой лиги прекратил сотрудничество с главным тренером

МФК "Металлург" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Владимиром Шаповаловым. Вместе с ним команду покинул и его штаб – Сергей Ковалев, Андрей Зубченко и Александр Шевченко.

Под его руководством запорожский клуб провел девять матчей, в которых одержал одну победу, дважды сыграл вничью и шесть раз проиграл.

Будущее тен Хага в Манчестер Юнайтед под вопросом


После разгромного поражения от "Тоттенгема" со счетом 0:3 будущее Эрика тен Хага на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед" оказалось под вопросом.

По данным Daily Star, новые владельцы "красных дьяволов" из INEOS видят идеальным кандидатом на должность главного тренера Симоне Индзаги.

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