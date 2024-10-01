Заявка сборной, победа Зари, шанс для Лунина. Главные новости за 30 сентября

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил имена футболистов, вызванных им на октябрьские поединки Лиги наций-2024/2025. В основной список вошли 25 исполнителей, еще восемь игроков попали в резервный. Отметим дебютный вызов в сборную Дмитрия Крыськива, а также отсутствие в основном списке Андрей Ярмоленко. Также на збор вызвали Гуцуляка.
В последнем матче восьмого тура УПЛ "Заря" принимала "Ворсклу". Игра завершилась победой луганского клуба – 2:0. На последней минуте первого тайма открыл счет Будковский. Все вопросы о победителе на 86-й минуте снял Джордан.Совершенно закономерные три очка в актив луганской команды. Таким образом, "Заря" прерывает серию из двух подряд поражений.
Мадридский клуб официально подтвердил информацию о травме голкипера Тибо Куртуа в матче с "Атлетико" (1:1) в Ла Лиге.
"После обследования, проведенного сегодня медицинской службой "Реала", у Тибо Куртуа диагностирована травма отводной мышцы левой ноги", - говорится в сообщении. По информации СМИ, вернуться на поле Куртуа сможет не раньше середины октября.
Таким образом, место в воротах "сливочных" в матчах против "Лилля" и "Вильярреала" может занять украинский вратарь Андрей Лунин.