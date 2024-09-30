В ЦИК активно работают над восстановлением реестра избирателей

Член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко сообщил, что они сейчас активно работают над тем, чтобы возобновить работу государственного реестра избирателей, впрочем, выборы в любом случае планируют проводить после окончания войны.

Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Андрей Гевко в ТОК-ШОУ УП.

"Нам важно иметь актуальный список избирателей на выборах, чтобы все граждане, обладающие избирательным правом, могли им воспользоваться".

По его словам, разные органы местного самоуправления периодически представляют информацию об избирателях, которым исполнилось 18 лет, умершим, покинувшим Украину, поэтому эти данные вносят в государственный реестр избирателей. Кроме того, каждый избиратель сможет сам уточнить свой избирательный адрес.

Чуть позже Центральная избирательная комиссия разъяснила, что решение о возобновлении работы Государственного реестра избирателей в части учета постоянных избирательных участков является частью плановых ежегодных технических работ.

"Украинская правда" поинтересовалась в управлении коммуникаций и информационной политики секретариата ЦИК о причинах принятия этого решения. Там объяснили, что обновление реестра является плановой работой, которая проводится ежегодно.

"Это регулярная плановая работа, которая выполняется постоянно. У нас большое количество внутренне перемещенных лиц и разрушенных помещений. Мы уже ранее осуществляли определенные мероприятия, а теперь пришло время обновить информацию об избирательных участках. Это не означает, что выборы будут в ближайшее время - речь идет исключительно о плановых технических работах. Подобные мероприятия происходят ежегодно в соответствии с постановлениями. Главная цель - подготовить базу данных к возможным выборам после окончания войны. Сейчас это лишь техническая работа, и об организации выборов речь не идет", — прокомментировали в комиссии.