Трамп: У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится
Также Трамп вспомнил скандальную историю 2019 года
t.me/holosameryky
Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хорошо относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Об этом американский политик сказал в интервью The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится", - заявил Трамп.
В этом контексте республиканец вспомнил действия Зеленского во время скандала с возможным импичментом Трампу в 2019 году.
"Он (Зеленский. - Ред.) мог бы сказать, что не знал, что (разговор. - Ред.) был записан... Но вместо того, чтобы сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он (Трамп. - Ред.) не сделал абсолютно ничего плохого", - сказал экс-президент США.
Отметим, что рассказ Дональда Трампа касался его телефонного разговора с украинским президентом, в котором тогдашний президент США просил его возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой был связан сын Джо Байдена - конкурента на выборах 2020 года. Учитывая это, Трампу хотели объявить импичмент, но Зеленский не подтвердил давление со стороны главы Белого дома во время того разговора.
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