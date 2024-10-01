Маркевич – о Коноплянке: Может, чуть-чуть не дорабатывал в защите. Отношусь к этому нормально
Наставник прощал этот недостаток благодаря действиям в атаке
Известный тренер Мирон Маркевич высказался о бывшем вингере "Днепра" и национальной сборной Украины Евгении Коноплянке, который отпраздновал 35-летие.
“Нормальный парень. У меня с ним проблем не было никаких. Может немного не дорабатывал в защите, но я под него ставил защитника, который не подключался к атакам, а Коноплянка в то время делал погоду в нападении”.
“Отношусь к этому нормально, потому что в каждой команде есть такой футболист, который создает чудеса на поле, поэтому можно закрывать глаза, что где-то недорабатывал в защите. Женя столько передач отдал и забил голов, что все, я, в том числе, помнят его и его вклад в украинский футбол”, – отметил Мирон Богданович.
Напомним, что Коноплянка выступал под руководством Маркевича в "Днепре" в сезоне 2014/15 (42 игры, 8 голов, 8 ассистов).
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