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Стеценко – о трансферах во времена Рамоса: Футболист сборной Аргентины. Как он мог перейти в Днепр?

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Бывший генеральный директор рассказал о работе над усилением состава

Стеценко – о трансферах во времена Рамоса: Футболист сборной Аргентины. Как он мог перейти в Днепр?

fc-dnipro.com.ua

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Хуанде Рамос всегда требовал подписывать у "Днепра" игроков высшего класса, но не все хотели ехать играть в УПЛ. Об этом заявил Андрей Стеценко.

“С каждым тренером были споры по поводу трансферов, но с Хуанде Рамосом это приобрело самые яркие краски. Он приносил список и говорил, что мне нужны вот такие футболисты. Но там были такие игроки, которые были недоступны клубам уровня "Днепра".

Футболист сборной Аргентины. Ну как он мог перейти в "Днепр"? Мы звонили, пытались что-то сделать, но там явно крутили пальцем у виска. Но Рамосу нужно и все!”.

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“Многих футболистов он приводил своих каких-то. Нам это было непонятно, но у него был карт-бланш от главного аукционера клуба, он шел ему на встречу. Тот же Боатенг, это прямая кандидатура Рамоса, он ходил пороги обивал почти полгода.

И что? Купили его, и где тот Боатенг был? Помните, как он начал и как он закончил? И много таких было, а наши кандидатуры отвергались”, – сказал Стеценко в комментарии для ютуб-канала The Sport Dnipro Ukraine.

Хуанде Рамос работал в "Днепре" в 2010-2014 годах и выиграл серебро УПЛ 2013/14.

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Хуанде Рамос Андрей Стеценко ФК Днепр
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Источник:
The Sport Dnipro Ukraine
Опубликовал: Александр Симченко
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