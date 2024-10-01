Цыганык: Пушич – не тот тренер, который нужен Шахтеру. Он слишком мягкий
Но увольнения в ближайшее время не будет
shakhtar.com
Журналист Игорь Цыганык прокомментировал перспективы Марино Пушича в должности главного тренера "Шахтера".
“Я думаю, что следующим тренером "Шахтера" будет Дарио Срна. Не думаю, что Пушича уволят. Я не хочу сейчас делать определенные выводы о Пушиче. Я вообще против того, чтобы кто-то провоцировал определенные отставки. Это прерогатива президента и менеджмента клуба".
“Пушич – не совсем тот тренер, который нужен “Шахтеру”. Однако это может показать только практика. Он слишком мягкий. Он хороший второй тренер. Может ли он быть первым? Мне сложно говорить. Когда я смотрю, как он себя ведет…
Не думаю, что его уволят, несмотря на те результаты, которые сейчас есть. Команда будет бороться до конца за чемпионство. Не думаю, что "Шахтер" не догонит "Динамо" и не будет борьбы до последнего тура", – сказал журналист в программе YouTube-канала.
"Шахтер" после 7 проведенных матчей занимает 4-е место в таблице УПЛ, имея 13 очков.
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