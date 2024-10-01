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Минус 1370 оккупантов и 44 бронемашины. Генштаб обновил данные о потерях врага

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Минус 1370 оккупантов и 44 бронемашины. Генштаб обновил данные о потерях врага

Генштаб ЗСУ

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Украинские военные за сутки уничтожили 1370 российских оккупантов, 9 танков и 33 артсистемы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 01.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 654430 (+1370)
  • танков - 8883 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 17547 (+44) ед,
  • артиллерийских систем - 18855 (+33) ед,
  • РСЗО - 1204 (+0) ед,
  • средства ПВО - 963 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня -16322 (+98),
  • крылатые ракеты - 2613 (+3),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25621 (+73) ед,
  • специальная техника - 3314 (+1)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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