Минус 1370 оккупантов и 44 бронемашины. Генштаб обновил данные о потерях врага
Работа не прекращается
Генштаб ЗСУ
Украинские военные за сутки уничтожили 1370 российских оккупантов, 9 танков и 33 артсистемы.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 01.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 654430 (+1370)
- танков - 8883 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 17547 (+44) ед,
- артиллерийских систем - 18855 (+33) ед,
- РСЗО - 1204 (+0) ед,
- средства ПВО - 963 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня -16322 (+98),
- крылатые ракеты - 2613 (+3),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25621 (+73) ед,
- специальная техника - 3314 (+1)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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