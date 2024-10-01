Силы ПВО ночью сбили 29 шахедов - Воздушные силы
Без последствий
A. Gusev's Photo, Pacific Press
В ночь на 1 октября 2024 года противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф, Чауда - Крым).
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 "шахедов" в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. В результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локально потеряны, предварительно без последствий.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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