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Силы ПВО ночью сбили 29 шахедов - Воздушные силы

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Без последствий

Силы ПВО ночью сбили 29 шахедов - Воздушные силы

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

В ночь на 1 октября 2024 года противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф, Чауда - Крым).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

В результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны Украины сбито 29 "шахедов" в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях. В результате противодействия РЭБ три вражеских беспилотника локально потеряны, предварительно без последствий.

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Опубликовал: Александр Бураков
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