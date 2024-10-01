На войне погиб ультрас Шахтера
Вічна слава Герою!
Фото: facebook.com/fcshakhtar
На войне против российских оккупантов погиб ультрас "Шахтера" Роман Витранюк. В фанатских кругах он был известен под псевдонимом "Турист".
Витранюк был бойцом взвода разведки 44-й ОМБр.
Герой погиб 30 сентября во время выполнения боевого задания на Востоке Украины.
Редакция UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Романа.
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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