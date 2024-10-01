На войне погиб ультрас Шахтера

На войне против российских оккупантов погиб ультрас "Шахтера" Роман Витранюк. В фанатских кругах он был известен под псевдонимом "Турист".

Витранюк был бойцом взвода разведки 44-й ОМБр.

Герой погиб 30 сентября во время выполнения боевого задания на Востоке Украины.

Редакция UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Романа.