  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На войне погиб ультрас Шахтера
В тренде

На войне погиб ультрас Шахтера

Общие новости

Вічна слава Герою!

На войне погиб ультрас Шахтера

Фото: facebook.com/fcshakhtar

Новина українською

На войне против российских оккупантов погиб ультрас "Шахтера" Роман Витранюк. В фанатских кругах он был известен под псевдонимом "Турист".

Витранюк был бойцом взвода разведки 44-й ОМБр.

Герой погиб 30 сентября во время выполнения боевого задания на Востоке Украины.

Редакция UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Романа.

На войне погиб ультрас Шахтера - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Новый генсек НАТО обещает приблизить вступление Украины в Альянс
yellow-arrow
Силы ПВО ночью сбили 29 шахедов - Воздушные силы
yellow-arrow
Минус 1370 оккупантов и 44 бронемашины. Генштаб обновил данные о потерях врага
Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости