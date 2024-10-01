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Новый генсек НАТО обещает приблизить вступление Украины в Альянс

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Новый генсек НАТО обещает приблизить вступление Украины в Альянс

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на посту будет добиваться выполнения обязательств, данных Украине со стороны Альянса - в частности, относительно необратимости ее пути к вступлению в НАТО.

Об этом Марк Рютте сказал в своей первой речи на посту генсека, сообщает "Европейская правда".

Рютте перечислил три основных приоритета в своей работе в будущем, отметив, что одним из них будет усилить поддержку Украины и приблизить ее к членству в НАТО.

"Потому что в Европе не может быть долговременной безопасности без сильной, независимой Украины. Я знаю из личного опыта, после сбития рейса MH17 в 2014 году, что конфликт в Украине не ограничивается линией фронта. Поэтому мы должны сделать свою часть (работы).

Он сказал, что НАТО должно выполнить обязательства, данные Украине на вашингтонском саммите в июле этого года. Командование, финансовые обещания и необратимый путь Украины к членству в Альянсе. Мы должны сохранять эту поддержку в будущем, потому что место Украины по праву - в НАТО", - подчеркнул Рютте.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во вторник официально принял полномочия генерального секретаря НАТО от своего предшественника Йенса Столтенберга.

Он отметил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов как нового главы Альянса.

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Источник:
Європейська правда
Опубликовал: Александр Бураков
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