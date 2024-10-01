Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев стал игроком медиафутбольного клуба "Армат". Об этом говорится в пресс-службе команды.

Подробности сотрудничества не разглашаются.

"Легенда возвращается в футбол! Наконец-то рады сообщить, что к нашей команде официально присоединился Евгений Селезнев. Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы - теперь с "Арматом"! Поддерживайте нашу команду и следите за новыми победами с Евгением Селезневым на поле", - говорится в сообщении.

За свою карьеру Селезнев успел поиграть за целый ряд клубов - "Шахтер", "Днепр", "Малага", "Карабюкспор", "Акхисарспор" и "Бурсаспор", "Колос" и "Минай".

В мае 2023 года он завершил профессиональную футбольную карьеру. Именно "Минай" стал его последним клубом.

"Армат" - медиакоманда из города Днепр, которая была создана в 2018 году.

К слову, за другую медиафутбольную команду - IGNIS выступает бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский.