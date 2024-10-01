Селезнев стал игроком медиафутбольного клуба
По примеру Милевского
Фото: instagram.com/armatfc
Экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев стал игроком медиафутбольного клуба "Армат". Об этом говорится в пресс-службе команды.
Подробности сотрудничества не разглашаются.
"Легенда возвращается в футбол! Наконец-то рады сообщить, что к нашей команде официально присоединился Евгений Селезнев.
Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы - теперь с "Арматом"!
Поддерживайте нашу команду и следите за новыми победами с Евгением Селезневым на поле", - говорится в сообщении.
За свою карьеру Селезнев успел поиграть за целый ряд клубов - "Шахтер", "Днепр", "Малага", "Карабюкспор", "Акхисарспор" и "Бурсаспор", "Колос" и "Минай".
В мае 2023 года он завершил профессиональную футбольную карьеру. Именно "Минай" стал его последним клубом.
"Армат" - медиакоманда из города Днепр, которая была создана в 2018 году.
К слову, за другую медиафутбольную команду - IGNIS выступает бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский.
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