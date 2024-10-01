Шольц впервые с 2022 года хочет позвонить Путину - СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным накануне саммита G20 в Бразилии в ноябре. Это будет первый контакт между ними за почти два года.

Об этом сообщило издание Die Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве.

В то же время Шольц может стать первым главой правительства из стран, которые больше всего поддерживают Украину, который возобновил прямой контакт с диктатором.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

В середине октября в Германии состоятся переговоры по дальнейшей поддержке Украины с участием президента Джо Байдена и других мировых лидеров.

Ближайший саммит "Группы двадцати" (G20) в Бразилии запланирован с 18 по 19 ноября.