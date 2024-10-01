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Каладзе заявил, что правящая партия Грузии готова "примириться" с РФ: В Госдуме заявили, что войска не будут выводить

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Каладзе заявил, что правящая партия Грузии готова "примириться" с РФ: В Госдуме заявили, что войска не будут выводить

Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial/ автор неизвестен

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Правящая партия экс-игрока "Динамо" и мэра Тбилиси Кахи Каладзе "Грузинская мечта" заявила о готовности "примириться" с Россией.

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Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что видит "искреннюю оценку прошлого" со стороны властей Грузии, поэтому Россия "готова помочь".

"Они так и сказали, что хотят исторического перемирия. А в каком виде, в какой форме это примирение может произойти - решать самим странам: и Абхазии, и Южной Осетии. Они - соседи Грузии, какие-то контакты между ними неизбежны. Если все стороны заинтересованы достичь договоренностей о ненападении, Россия будет готова помочь", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта.

Генеральный секретарь "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии положительно оценивают заявление министра иностранных дел России.

"Относительно заявления Лаврова о том, что он будет способствовать процессу примирения. Что в этом плохого? Это положительно. Думаю, все понимают ошибки, которые были допущены много лет назад. Мы не должны стесняться говорить об этом", - сказал Каладзе.

"Деструктивная, радикальная злая сила - коллективное "Национальное движение", создала виртуальный мир зла вместе со своими хозяевами и водит нас по заколдованному кругу. Это (оккупация территорий. - р ед.) - результат их предательской политики. К сожалению, их признала Россия, хотя весь цивилизованный мир не признает. Это наши территории", - добавил он.

Реакцию власти в оппозиции сразу назвали предательством национальных интересов.

Ранее депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который является первым заместителем председателя комитета Думы по делам СНГ, сказал, что РФ в любом случае не рассматривает вывод войск с оккупированных территорий Грузии.

"Будет ли это означать вывод российских войск? У нас есть соглашения о сотрудничестве по безопасности... с Абхазией и Южной Осетией. Никто это не обсуждает. То, что сказал Лавров, не имело в виду возможный вывод войск. Он сказал, что нужно признать реальность и устанавливать какое-то взаимодействие в рамках межгосударственных отношений. Слова Лаврова не нужно понимать как то, что Россия хочет вернуть Южную Осетию и Абхазию Грузии, этот вопрос давно закрыт. А если они установят между собой экономические связи, это определенно будет позитивом", - сказал он.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 17:03
Воспитанник фк суркис! Вы тупорылые динамовские болельщики довольны??
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Комментарии 13
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 17:03
Воспитанник фк суркис! Вы тупорылые динамовские болельщики довольны??
Ответить
1
4
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 17:14
Навіщо брехати дядьку ! Він не є вихованцем Динамо (Київ) ! Навіщо ви тінь наводите на плетінь ?
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2
5
avatar
Spokoyno (Київ)
01.10.2024 в 16:57
Невже так можна бабки любити... Що не тільки мати-батькивщину на поталу орді віддати, а і власну дупу підставити!
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1
2
aleks68
01.10.2024 в 16:41
продажная мразь бывшая дырявая
Ответить
5
3
Gudvin85 (Киев)
01.10.2024 в 16:49
Бывших дырявых не бывет, если не веришь, то спроси у Пана Коцького - бывшего ПростоКвашена
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5
4
ANESTEZIO (Вінниця )
01.10.2024 в 16:59
Я б сказав, запитай у Барсел@ха
 
2
5
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 17:16
Ти щось малолітній байстрюк маєш проти Пана Коцького ? По лобі хочеш ?
 
0
4
shura73 (угледар)
01.10.2024 в 17:27
ты пан?тупое дырявое чмо.подстилка суркиса
 
1
0
La Scala (Milano)
01.10.2024 в 17:08
Про тимощука будемо згадувати чи ні? Про Орбу, Зубова, Звягінцева та інших? Ні? Ну, слава Богу
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2
5
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 16:29
Що це гаNDон -- знає вся Україна, окрім Ігоря Семйона, який в своїй великій статті співав йому діфірамби !
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0
6
aleks68
01.10.2024 в 17:16
кисляк-вон.чая дырявая затычка
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4
2
ANESTEZIO (Вінниця )
01.10.2024 в 16:23
Козел
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3
0
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
01.10.2024 в 16:19
Я розумію, що цей чорт колись грав кілька років в Україні. Але ну будьте людьми, ну нахіба тут ще грузинські політичні новини?
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3
0

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