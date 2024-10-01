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Генсек НАТО назвал потери российской армии в войне с Украиной

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Российские потери - 1000 убитых или раненых военных в день

Генсек НАТО назвал потери российской армии в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская армия в этом году добилась продвижения на фронте, но высокой ценой. Потери убитыми и ранеными с начала войны составляют 500 тысяч.

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Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его первую пресс-конференцию.

"Безусловно, Украина ведет эту войну самообороны. Я абсолютно поражен тем, как много делает Украина. Они показали свою смелость, свой творческий подход, они отодвигают российские силы", - сказал он.

По его словам, сейчас ситуация на поле боя, безусловно, нелегкая, сложная. Украинская армия с одной стороны заняла часть Курской области в РФ, а россияне в этом году добились определенного прогресса на поле боя.

"Но очень высокой ценой. Цифры мы также имеем. Российские потери - 1000 убитых или раненых военных в день. Это означает, что примерно 500 тысяч были убиты или ранены. Это важно для продолжения российской войны", - добавил Рютте.

Генсек НАТО сообщил об увеличении помощи Украине "на миллиарды", а в октябре лидеры стран соберутся на "Рамштайне" для того, чтобы обсудить эти потребности и координировать дальнейшую поддержку.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских войск в Украине с начала полномасштабной войны составляют около 654 430 человек, в том числе 1370 военных - за минувшие сутки.

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 17:02
По нашим данным только погибших больше 650 тысяч. Зачем генсек занижает я не понимаю..
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
01.10.2024 в 17:02
По нашим данным только погибших больше 650 тысяч. Зачем генсек занижает я не понимаю..
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Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 17:12
Ви ж в росії живете дядьку, то вам видніше !
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