  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ ликвидировали главного тренера сборной Кемеровской области по каратэ, который воевал против Украины
В тренде

ВСУ ликвидировали главного тренера сборной Кемеровской области по каратэ, который воевал против Украины

Общие новости
Обновлено

Довоевался

ВСУ ликвидировали главного тренера сборной Кемеровской области по каратэ, который воевал против Украины

facebook.com/10brygada

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

ВСУ ликвидировали в ходе военных действий против российских оккупантов главного тренера сборной Кемеровской области по каратэ Алексея Ходыкина.

Читайте такжеГенсек НАТО назвал потери российской армии в войне с Украиной

Также Ходыкин был главой Федерации каратэ российского Новокузнецка.

Об этом сообщила Федерация каратэ России.

Ходыкин воевал против Украины в составе российских оккупационных войск.

По теме
yellow-arrow
Пуканыч: Шахтер - Аталанта - это будет соперничество стилей, тренерских мыслей
yellow-arrow
Генсек НАТО назвал потери российской армии в войне с Украиной
yellow-arrow
Каладзе заявил, что правящая партия Грузии готова "примириться" с РФ: В Госдуме заявили, что войска не будут выводить
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости