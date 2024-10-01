ВСУ ликвидировали главного тренера сборной Кемеровской области по каратэ, который воевал против Украины
Довоевался
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ВСУ ликвидировали в ходе военных действий против российских оккупантов главного тренера сборной Кемеровской области по каратэ Алексея Ходыкина.
Также Ходыкин был главой Федерации каратэ российского Новокузнецка.
Об этом сообщила Федерация каратэ России.
Ходыкин воевал против Украины в составе российских оккупационных войск.
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