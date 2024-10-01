Коноплянка: На первую зарплату купил красные кроссовки Puma, чтобы все видели меня в центре Днепра

Экс-вингер сборной Украины Евгений Коноплянка ответил на вопрос, на что он поратил свою первую "футбольную" зарплату.

"Как сегодня помню – купил телефон себе первый. Первый, как раньше мне дал папа Siemens A50, я никогда не забуду его.

И купил кроссовки Puma. Красные, чтобы все видели меня в центре Днепра. Так вся зарплата и ушла", - сказал Коноплянка.