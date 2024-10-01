Коноплянка: На первую зарплату купил красные кроссовки Puma, чтобы все видели меня в центре Днепра
И еще телефон Siemens A50
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Экс-вингер
"Как сегодня помню – купил телефон себе первый. Первый, как раньше мне дал папа Siemens A50, я никогда не забуду его.
И купил кроссовки Puma. Красные, чтобы все видели меня в центре Днепра. Так вся зарплата и ушла", - сказал Коноплянка.
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Источник:kONOPLAY
Опубликовал: Михаил Черныш
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01.10.2024 в 22:05
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