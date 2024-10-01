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Коноплянка: На первую зарплату купил красные кроссовки Puma, чтобы все видели меня в центре Днепра

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И еще телефон Siemens A50

Коноплянка: На первую зарплату купил красные кроссовки Puma, чтобы все видели меня в центре Днепра

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Новина українською

Экс-вингер сборной Украины Евгений Коноплянка ответил на вопрос, на что он поратил свою первую "футбольную" зарплату.

"Как сегодня помню – купил телефон себе первый. Первый, как раньше мне дал папа Siemens A50, я никогда не забуду его.

И купил кроссовки Puma. Красные, чтобы все видели меня в центре Днепра. Так вся зарплата и ушла", - сказал Коноплянка.

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Евгений Коноплянка
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Источник:
kONOPLAY
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.10.2024 в 22:05
Понтом був,понтом залишився... До чого ж примітивний..
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1
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.10.2024 в 22:05
Понтом був,понтом залишився... До чого ж примітивний..
Ответить
0
1

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