Зеленский провел ставку и заслушал доклады Сырского и Умерова о ситуации на фронте. ФОТО

Сегодня, 1 октября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича о ситуации на фронте.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Ситуация на фронте, потребности в оружии и технике, координация с союзниками. Подготовка к "Рамштайн". Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича", - говорится в сообщении.