Зеленский провел ставку и заслушал доклады Сырского и Умерова о ситуации на фронте. ФОТО
Также обсуждались потребности в оружии и технике, координация с союзниками
t.me/V_Zelenskiy_official
Сегодня, 1 октября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича о ситуации на фронте.
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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале.
"Ситуация на фронте, потребности в оружии и технике, координация с союзниками. Подготовка к "Рамштайн". Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича", - говорится в сообщении.
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