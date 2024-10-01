Россияне захватили Угледар, - DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщают, что российские войска захватили Угледар.

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Об этом информирует телеграм-канал осинтеров.

"Кацапы оккупировали Угледар - ублюдки публикуют вывешенные тряпки на всех уголках города. Последние дни обороны нет желания комментировать, все равно ничего не изменится. Честь тем, кто боролся, и тем, кого уже нет с нами", - пишут в DeepState.

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Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.