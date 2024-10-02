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ВСУ за сутки уничтожили 1130 оккупантов и 14 артсистем - Генштаб

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ВСУ за сутки уничтожили 1130 оккупантов и 14 артсистем - Генштаб

Zelenskiy Official

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За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1130 оккупантов, а также 32 бронемашины и 24 артсистемы.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери российской армии:

  • личного состава - около 655 560 (+1130) человек,
  • танков - 8887 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 17579 (+32) ед,
  • артиллерийских систем - 18869 (+14) ед,
  • РСЗО - 1204 (+0) ед,
  • средства ПВО - 963 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 16348 (+26),
  • крылатые ракеты - 2613 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25692 (+71) ед,
  • специальная техника - 3318 (+4).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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