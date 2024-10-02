ВСУ за сутки уничтожили 1130 оккупантов и 14 артсистем - Генштаб
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Zelenskiy Official
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1130 оккупантов, а также 32 бронемашины и 24 артсистемы.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери российской армии:
- личного состава - около 655 560 (+1130) человек,
- танков - 8887 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 17579 (+32) ед,
- артиллерийских систем - 18869 (+14) ед,
- РСЗО - 1204 (+0) ед,
- средства ПВО - 963 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 16348 (+26),
- крылатые ракеты - 2613 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25692 (+71) ед,
- специальная техника - 3318 (+4).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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