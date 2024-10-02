ПВО ночью сбила 11 из 32 шахедов - Воздушные силы
Куда делись остальные?
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В ночь на 2 октября 2024 года противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф).
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 11 дронов в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.
Четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России.
В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локально потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется.
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