ПВО ночью сбила 11 из 32 шахедов - Воздушные силы

В ночь на 2 октября 2024 года противник атаковал Украину 32-мя ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - рф).

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными подразделениями, РЭБ и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 11 дронов в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.

Четыре вражеских беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России.

В результате противодействия РЭБ 10 ударных БпЛА локально потеряно в северных и центральных областях, информация уточняется.