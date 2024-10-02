Из Угледара выводят украинские подразделения - ОСУВ Хортица
Далее удерживать оборону было невозможно
Deep State
С целью сохранения жизни украинских бойцов высшее военное командование позволило вывести подразделения из Угледара Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
"Понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.
В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города.
Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", - отмечают Силы обороны.
Угледар - это город в Волновахском районе Донецкой области. Он находится примерно в 57 километрах от Донецка. Оборонительная операция в этом районе продолжалась в течение двух лет.
Еще вчера, 1 октября, руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин говорил, что в Угледаре остается более 100 человек, а оккупанты на тот момент дошли почти до центра города.
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