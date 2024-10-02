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Из Угледара выводят украинские подразделения - ОСУВ Хортица

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Далее удерживать оборону было невозможно

Из Угледара выводят украинские подразделения - ОСУВ Хортица

Deep State

Новина українською

С целью сохранения жизни украинских бойцов высшее военное командование позволило вывести подразделения из Угледара Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.

В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города.

Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", - отмечают Силы обороны.

Угледар - это город в Волновахском районе Донецкой области. Он находится примерно в 57 километрах от Донецка. Оборонительная операция в этом районе продолжалась в течение двух лет.

Еще вчера, 1 октября, руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин говорил, что в Угледаре остается более 100 человек, а оккупанты на тот момент дошли почти до центра города.

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Источник:
Хортицький вітер
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Море23 (Одесса)
02.10.2024 в 14:29
Из за того что зеля не хотел портить картинку .пока был США .не разрешали отступать и куча солдат погибли и попали в плен .а теперь отходите
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1
0
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Комментарии 4
Море23 (Одесса)
02.10.2024 в 14:29
Из за того что зеля не хотел портить картинку .пока был США .не разрешали отступать и куча солдат погибли и попали в плен .а теперь отходите
Ответить
1
0
oda1979 (Запорожье)
02.10.2024 в 15:41
В каких войсках служишь?
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0
0
shura73 (угледар)
02.10.2024 в 13:40
всё из-за зелёных баранов находящихся у власти.способны только языками трепать
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3
1
oda1979 (Запорожье)
02.10.2024 в 15:41
С передовой пишешь?
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0
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