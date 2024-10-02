Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял ряд решений, в частности:

- рассмотрев материалы по обжалованию ФФК решения Комитета по развитию футбола в регионах УАФ и решений органов управления УАФ, утвердил мировое соглашение, заключенное между общественным союзом "Украинская ассоциация футбола" и общественным союзом "Ассоциация футбола города Киева", отменил решение XXIII Конгресса УАФ от 7 июня 2020 года в части исключения общественного союза "Федерация футбола города Киева" из членов УАФ;

- рассмотрев материалы относительно возможного нарушения Регламента УПЛ ФК "ЛНЗ" (Черкассы) во время матча 7-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК "Полесье" (Житомир) - ФК "ЛНЗ" (Черкассы), который состоялся 22 сентября 2024 года, обязал ФК "ЛНЗ" (Черкассы) оплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) гривен (за повторную задержку начала матча);

- рассмотрев материалы по удалению главного тренера СК "Полтава" (Полтава) Владимира Сысенко во время матча 8-го тура чемпионата Украины среди команд первой лиги СК "Полтава" (Полтава) - ФСК "Мариуполь" (Мариуполь), который состоялся 22 сентября 2024 года, отстранил главного тренера от участия в соревнованиях на 2 (два) матча (за умышленное оставление технической зоны с целью демонстрации несогласия относительно официального лица матча), из которых на 1 (один) матч условно с испытательным сроком 1 (один) год;

- рассмотрев материалы относительно неподобающего поведения болельщиков "Самбор-Нива-2" (Тернополь) во время матча 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд второй лиги "Самбор-Нива-2" (Тернополь) - "Куликов-Белка" (Куликов), который состоялся 14 сентября 2024 года, обязал ФК "Нива" (Тернополь) уплатить обязательный денежный взнос в размере 6 000 (шесть тысяч) гривен (за использование болельщиками пиротехнических средств в количестве 2 (двух) единиц).