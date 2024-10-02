Население Украины к 2051 году будет насчитывать 25,2 миллиона человек - ученые

К 2051 году население Украины может сократиться до 25,2 миллиона человек, сообщается в прогнозе Института демографии НАН. Для преодоления кризиса правительство утвердило Стратегию демографического развития до 2040 года.

"С учетом... вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий или прекращения или отмены военного положения в Украине, численность населения Украины, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, к 2041 году может сократиться до 28,9 млн. человек, а к 2051 году - до 25,2 млн. человек", - говорится в документе.

Причинами этого называют войну, низкую рождаемость, миграцию (в том числе и из-за вооруженной агрессии России), высокий уровень преждевременной смертности, разбалансировку рынка труда и другие.

Согласно документу, по данным Госстата, численность населения Украины на дату проведения Всеукраинской переписи населения 2001 года составляла 48,5 млн человек, а по оценке Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи Национальной академии наук на 1 января 2022 года численность населения Украины составляла 42 млн человек, на июль 2024 года - 35,8 млн человек (на подконтрольных территориях - 31,1 млн человек).

Также отмечается, что для естественного восстановления численности населения необходимо повышение уровня рождаемости с целью постепенного приближения к показателям, необходимым для простого воспроизводства населения (коэффициент рождаемости - 2,1-2,2 ребенка на одну женщину).