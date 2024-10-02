"Он поддерживает террористов", - Израиль объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата
И запретил ему въезд в страну
Израиль объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну.
Об этом в соцсети X сообщил глава МИД Исраэль Кац.
"Тот, кто не может однозначно осудить отвратительное нападение Ирана на Израиль, как это сделала почти каждая страна мира, не заслуживает ступить на израильскую землю. Это Генеральный секретарь, который до сих пор не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами ХАМАС 7 октября, и не прилагал никаких усилий, чтобы объявить их террористической организацией.
Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАСа, Хезболлы, хуситов, а теперь и Ирана - матери мирового террора - запомнится как пятно в истории ООН", - подчеркнул он.
По словам Каца, Израиль продолжит "защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство, с Антониу Гутерришем или без него".
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