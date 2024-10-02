Умеров до конца года обещает новости о "большой украинской ракетной программе"

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что уже до конца текущего года или в начале следующего будет представлена информация о большой ракетной программе.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова Умерова на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2).

"Как вам известно, в последнее время мы сосредоточились на ракетных программах и программах беспилотников. В следующем году – или до конца года – вы услышите много о том, что будет большая ракетная программа", - сказал Умеров.

Умеров сообщил, что Украина уже начала работать над украинскими баллистическими ракетами.

Ранее министр обороны рассказал, что Украина разработала ракетную программу, и "она достаточно мощная".

По его словам, украинская сторона обменялась ею с партнерами, которые "уже предоставили нам пока устное согласие на то, что будут финансировать это, и в ближайшее время мы получим финальный письменный ответ от наших партнеров".

В конце сентября Умеров в эфире телемарафона заявил о расширении ракетной программы. "Мы делаем все, чтобы у нас ракетная программа была приближена к дроновой программе, которая есть в нашей стране", – сказал он.