"Я не герой і не мудак, а десь посередині", - Усик сочинил стих про свое задержание в аэропорту Кракова

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) своеобразно отреагировал на свое задержание в аэропорту Кракова, которое случилось 17 сентября.

Боксер посвятил этому эпизоду свой жизни целое стихотворение.

"Много запросов, многое сказано — правильно, неправильно… В стихах вам расскажу, что со мной произошло:

В "стіхах", а, може, у віршах, я хочу вам "поведать информацию"

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