  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Я не герой і не мудак, а десь посередині", - Усик сочинил стих про свое задержание в аэропорту Кракова
В тренде

"Я не герой і не мудак, а десь посередині", - Усик сочинил стих про свое задержание в аэропорту Кракова

Общие новости

Талантливый боксер и талантливый стихотворец

"Я не герой і не мудак, а десь посередині", - Усик сочинил стих про свое задержание в аэропорту Кракова

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) своеобразно отреагировал на свое задержание в аэропорту Кракова, которое случилось 17 сентября.

Читайте такжеАвиакомпания Ryanair: Товарищу Усика было отказано в посадке из-за неадекватного поведения

Боксер посвятил этому эпизоду свой жизни целое стихотворение.

"Много запросов, многое сказано — правильно, неправильно… В стихах вам расскажу, что со мной произошло:

В "стіхах", а, може, у віршах, я хочу вам "поведать информацию"

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

За що затримали мене —

Та просто так складається.

Багато галасу навів своєю поведінкою,

Багато хто наговорив, що ніби був з бутилкою.

Порівнювати стали з чим попало,

Хтось засудив, а хтось підтримав, сидячи з дивану.

Подяка кожному і всім за теплоту і мусор

Я далі по своїй дорозі пну, не буду брити вуса

Дивлюсь на світ з подякою до бога.

Бажаю всім в житті знайти свою дорогу.

Я не герой і не мудак, а десь посередині

Бажаю кожному із вас знайти в собі людину", — сказал Усик.

По теме
yellow-arrow
Шахтер пропустил от Аталанты в середине первого тайма. ВИДЕО
yellow-arrow
Александр Сирота вошел в символическую сборную тура в чемпионате Израиля
yellow-arrow
Второй тур. Шахтер - Аталанта. Текстовая трансляция матча Лиги чемпионов
Александр Усик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
02.10.2024 в 19:56
Кличко на выход, Усик - добро пожаловать
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
02.10.2024 в 19:56
Кличко на выход, Усик - добро пожаловать
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости