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Враг потерял более 1000 солдат и почти 40 артсистем за сутки войны - Генштаб

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Выбито 170 единиц техники

Враг потерял более 1000 солдат и почти 40 артсистем за сутки войны - Генштаб

Генштаб ВСУ

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В течение суток украинские защитники уничтожили 1150 оккупантов, 6 танков, 17 бронемашин и 37 артиллерийских систем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 656 710 (+1150) человек
  • танков - 8893 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 17596 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 18906 (+37) ед,
  • РСЗО - 1204 (+0) ед,
  • средства ПВО - 964 (+1) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16393 (+43),
  • крылатые ракеты - 2613 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25750 (+58) ед,
  • специальная техника - 3330 (+12).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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