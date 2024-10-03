Враг потерял более 1000 солдат и почти 40 артсистем за сутки войны - Генштаб
Выбито 170 единиц техники
Генштаб ВСУ
В течение суток украинские защитники уничтожили 1150 оккупантов, 6 танков, 17 бронемашин и 37 артиллерийских систем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 656 710 (+1150) человек
- танков - 8893 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 17596 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 18906 (+37) ед,
- РСЗО - 1204 (+0) ед,
- средства ПВО - 964 (+1) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16393 (+43),
- крылатые ракеты - 2613 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25750 (+58) ед,
- специальная техника - 3330 (+12).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЛЧ. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Лунин спасал, но сенсация все равно состоялась
- Пушич out? Шахтер - Аталанта 0:3. Видео голов и обзор матча
- ЛЧ. Шахтер – Аталанта 0:3. Небо и земля
- Сборная Украины - в полуфинале футзального ЧМ-2024, скандал в мадридском дерби, победа Динамо в УПЛ. Главные новости за 29 сентября
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн