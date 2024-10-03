Ночью ПВО уничтожила 78 из 105 шахедов
Массовый удар с четырёх направлений
Міністерство оборони України
В ночь на 3 октября 2024 года (с 21.00 02.10 по 07.00 03.10) враг нанес удар по территории Украины ударными БпЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 105-ти вражеских беспилотников противника типа "шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск - рф., мыс Чауда - Крым).
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 78 дронов в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
Один беспилотник полетел в направлении ЮБилоруссии, двадцать три вражеских БпЛА локально потеряны в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.
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