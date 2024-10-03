Ракетами ATACMS уничтожена российская РЛС Небо-М, их осталось всего 10 - Генштаб ВСУ

Украинские военные ударили баллистическими ракетами ATACMS по российской радиолокационной станции "Небо-М", способной обнаруживать и перехватывать воздушные цели. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 миллионов долларов США.

Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", – говорится в сообщении.