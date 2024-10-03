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Ракетами ATACMS уничтожена российская РЛС Небо-М, их осталось всего 10 - Генштаб ВСУ

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Проведена сложная операция

Ракетами ATACMS уничтожена российская РЛС Небо-М, их осталось всего 10 - Генштаб ВСУ

Вікіпедія

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Украинские военные ударили баллистическими ракетами ATACMS по российской радиолокационной станции "Небо-М", способной обнаруживать и перехватывать воздушные цели. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 миллионов долларов США.

Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", – говорится в сообщении.

На 3 октября Вооруженные силы Украины уничтожили уже 656 710 российских оккупантов. За сутки защитникам удалось ликвидировать 1150 человек.

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Опубликовал: Александр Бураков
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