Ракетами ATACMS уничтожена российская РЛС Небо-М, их осталось всего 10 - Генштаб ВСУ
Проведена сложная операция
Вікіпедія
Украинские военные ударили баллистическими ракетами ATACMS по российской радиолокационной станции "Небо-М", способной обнаруживать и перехватывать воздушные цели. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 миллионов долларов США.
Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", – говорится в сообщении.
На 3 октября Вооруженные силы Украины уничтожили уже 656 710 российских оккупантов. За сутки защитникам удалось ликвидировать 1150 человек.
Популярное сейчас
- Спортивный врач оценил сроки восстановления Цыганкова
- "Слишком легко, как для Лиги Чемпионов". Шахтер – Аталанта. Обзор послематчевой итальянской прессы
- ЛЧ. Лилль — Реал Мадрид 1:0. Лунин спасал, но сенсация все равно состоялась
- Бражко забил Левому Берегу ударом из центрального круга. ВИДЕО
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО