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Дроны СБУ атаковали военный аэродром с КАБами в Воронежской области

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Дроны СБУ атаковали военный аэродром с КАБами в Воронежской области

Фото – Héctor Adolfo Quintanar Pérez

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В ночь на 3 октября дроны атаковали аэродром в Воронежской области. Там находятся российские склады с КАБами и стоянки самолетов Су-35 и Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

"СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы уменьшить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории", - сообщил информированный источник в СБУ.

Ночью россияне писали в соцсетях о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников, мощных взрывах и пожаре в районе местного аэродрома. А спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории аэродрома.

Губернатор Воронежской области РФ заявил о "подавлении" около 30 украинских беспилотников на территории четырех муниципалитетов региона. Он заявил об одной пострадавшей - женщина получила осколочное ранение средней степени тяжести и находится в больнице.

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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков
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