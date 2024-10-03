Дроны СБУ атаковали военный аэродром с КАБами в Воронежской области

В ночь на 3 октября дроны атаковали аэродром в Воронежской области. Там находятся российские склады с КАБами и стоянки самолетов Су-35 и Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

"СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы уменьшить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории", - сообщил информированный источник в СБУ.

Ночью россияне писали в соцсетях о работе ПВО, пролетах большого количества беспилотников, мощных взрывах и пожаре в районе местного аэродрома. А спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории аэродрома.

Губернатор Воронежской области РФ заявил о "подавлении" около 30 украинских беспилотников на территории четырех муниципалитетов региона. Он заявил об одной пострадавшей - женщина получила осколочное ранение средней степени тяжести и находится в больнице.