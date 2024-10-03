Зеленский - о выходе ВСУ из Угледара: Абсолютно правильные шаги. Главное - сохранить жизни бойцов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение о выходе Сил обороны из Угледара в Донецкой области, ведь это позволило сохранить жизни военных.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

"Мы достаточно настойчивы на использование дальнобойного оружия, без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все.

Когда Россия разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее, чем любые застройки.

Это наши люди, это граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Ради государства, ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги. Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодня это одно из средств - усиление Украины", - сказал президент.