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Зеленский - о выходе ВСУ из Угледара: Абсолютно правильные шаги. Главное - сохранить жизни бойцов

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Неизбежный шаг

Зеленский - о выходе ВСУ из Угледара: Абсолютно правильные шаги. Главное - сохранить жизни бойцов

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский назвал правильным решение о выходе Сил обороны из Угледара в Донецкой области, ведь это позволило сохранить жизни военных.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.

"Мы достаточно настойчивы на использование дальнобойного оружия, без соответствующего оружия мы не можем остановить РФ, которая использует соответствующее оружие против нас, разрушает все.

Когда Россия разрушает позиции наших бойцов, им надо сохранить свою жизнь, потому что они гораздо главнее, чем любые застройки.

Это наши люди, это граждане Украины. Поэтому очень правильно, что они отходят и могут сохранить себя. Ради государства, ради своей героической службы. Это абсолютно правильные шаги. Поэтому мы так просим предоставить нам соответствующие разрешения. Можно ли без этого остановить Россию? На сегодня это одно из средств - усиление Украины", - сказал президент.

Он также сообщил, что сейчас наблюдается отставание в поставках оружия.

"Украине нужно усиление позиций на фронте, чтобы мы могли получить усиление давления на Россию ради реальной, справедливой дипломатии. Поэтому мы нуждаемся в достаточном количестве и качестве оружия, в том числе дальнобойного, с которым, по моему мнению, партнеры уже затягивают", - сказал Зеленский.

Напомним, ВСУ обороняли Угледар в течение двух лет. 2 октября оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" подтвердила выход Сил обороны из города с целью сохранения личного состава и боевой техники.

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Владимир Зеленский ВСУ война с россией
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Комментарии
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shura73 (угледар)
03.10.2024 в 15:53
дальше сохраняем жизни наших бойцов в Покровске,Мирнограде,Курахово,Константиновка,Краматорск и т.д. Открываем дорогу рашистам на Днепр и Запорожье.Донецкая область достаётся паРаше? оманские соглашения выполнены.не даром туда слетал янелох
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Комментарии 1
shura73 (угледар)
03.10.2024 в 15:53
дальше сохраняем жизни наших бойцов в Покровске,Мирнограде,Курахово,Константиновка,Краматорск и т.д. Открываем дорогу рашистам на Днепр и Запорожье.Донецкая область достаётся паРаше? оманские соглашения выполнены.не даром туда слетал янелох
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