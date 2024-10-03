Новый генсек НАТО Рютте прибыл в Киев, где встретился с Зеленским
По итогам встречи будет проведена пресс-конференция
Getty Images/Global Images Ukraine
Новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.
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Об этом пишет издание Bloomberg.
Отмечается, что Рютте провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Его визит, пишет издание, является сигналом поддержки Украины.
Впоследствии в пресс-службе НАТО подтвердили визит Рютте.
Планируется пресс-конференция генсека Альянса и президента Зеленского.
Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.
Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.
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